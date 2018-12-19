Водителей хотят обязать менять зарубежные права на российские

https://news.ru/storage/news/635be00a1f00b3fde1f411678dbe8724/afdd58e2-b795-4f57-a5b0-40e2b35c18e5_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

ГИБДД планирует обязать владельцев иностранных водительских прав менять их на территории России, сообщил начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков.

По его словам, законопроект предусматривает замену в течение полугода для тех автомобилистов, которые находятся в РФ на законных основаниях.

«Это не касается участников дорожного движения, за исключением граждан, у которых есть право на осуществление трудовой деятельности на основании иностранных водительских прав (Киргизия, а также государства, где официальным языком является русский)», — отметил он.

Гиляков добавил, что при этом правило распространяется на тех россиян, которые получили права за рубежом, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что при проведении технического осмотра автомобиля механик будет обязан сверить все номера агрегатов с предоставленными документами. Новые правила позволят сотруднику центра убедиться, что он проверит именно ту машину, на которую ему отдали бумаги. Если оператор найдёт несоответствие, он не будет проводить техосмотр и укажет в электронной базе о ситуации. Информация оттуда сразу попадёт в ГИБДД.