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Водитель уехал на авто с эвакуатора в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Мужчина в Москве уехал на своей машине с эвакуатора. Таким образом он попытался избавиться от штрафа за парковку в неположенном месте. 

Водитель KIA Rio сел в авто после погрузки машины на платформу эвакуатора. Согласно закону РФ, машину нельзя увезти на штрафстоянку с автомобилистом внутри, поэтому водитель эвакуатора решил снять происходящее на видео, чтобы предоставить доказательства сотрудникам ГИБДД. 

«Оператор» ролика просил дождаться сотрудников полиции для составления протокола, но мужчина решил пожертвовать некоторыми запчастями авто. В результате повредилось дно машины, и оторвался бампер. Теперь ему грозит крупный денежный штраф.

Как сообщал News.ru, закон о повышении штрафа за неоплату парковки в Москве вступил в силу в первый рабочий день 2019 года. С 9 января нарушители должны будут заплатить пять тысяч рублей. В 2018 году сумма штрафа была в два раза ниже — 2500 рублей. Решение столичные власти объясняют несоразмерностью прежнего штрафа тарифам на услуги стоянки. На ряде центральных улиц стоимость парковки была увеличена до 380 рублей в час, а в некоторых районах столицы отменили бесплатную парковку в воскресенье.


#москва #ГИБДД #ЧП #ПАРКОВКА #штрафы #платнаяпарковка
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