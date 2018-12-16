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Влюблённого в Москву пилота из Грузии переманивает «Победа»

vk.com/pobeda.aero

общество [ версия для печати ]

Авиакомпания «Победа» пригласила на работу грузинского пилота. «Georgian Airways» отстранила лётчика от полётов из-за его любви к Москве.

Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, узнав об этом, обратился к пилоту через Twitter, отметив, что очень ценит профессионализм лётчика и чувство юмора. Для перехода в «Победу» нужно будет пройти тестирование.

Пилота Georgian Airways не допускают к полётам после инцидента во время посадки в Москве. Летчик обратился к диспетчеру со словами «любимая великая Москва». По мнению гендиректора авиакомпании Georgian Airways Гиви Давиташвили, такой разговор был недопустим.

Ранее News.ru писал, что ГД РФ поддержала увеличение штрафов за задержку вылета. Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, сумму штрафа для авиаперевозчиков поднимут в четыре раза — каждый пассажир сможет получить компенсацию из расчета 100 рублей в час вместо нынешних 25 рублей.


#ЛЮБОВЬ #Грузия #пилот
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