Влюблённого в Москву пилота из Грузии переманивает «Победа»

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Авиакомпания «Победа» пригласила на работу грузинского пилота. «Georgian Airways» отстранила лётчика от полётов из-за его любви к Москве.

Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, узнав об этом, обратился к пилоту через Twitter, отметив, что очень ценит профессионализм лётчика и чувство юмора. Для перехода в «Победу» нужно будет пройти тестирование.

Дорогой Генацвале! В СМИ пишут, что Вас отстранили от полетов за большую любовь к России:https://t.co/XD663pLOte Приглашаю пройти тестирование в Победе и начать летать на наших новых самолетах Boeing 737NG и 737MAX! Мы очень ценим высокий профессионализм и отличное чувство юмора! — Andrey Kalmykov (@andrey_kalmykov) 16 декабря 2018 г.

Пилота Georgian Airways не допускают к полётам после инцидента во время посадки в Москве. Летчик обратился к диспетчеру со словами «любимая великая Москва». По мнению гендиректора авиакомпании Georgian Airways Гиви Давиташвили, такой разговор был недопустим.

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