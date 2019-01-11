Власти скрывают недостаток врачей в Москве

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Им не удалось восполнить отток сотрудников, уходящих на пенсию

Численность врачей и медсестёр в Москве снижается с каждым годом. Более того, в 2017 году их было меньше, чем оговорено в государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Об этом свидетельствуют данные, приведённые в отчёте Контрольно-счётной палаты Москвы о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».

При этом из принятой в 2011 году государственной программы к осени 2018 года исключили почти все пункты, по которым можно было бы судить об обеспеченности города врачами, а также медсёстрами и фельдшерами.

«Количество конечных результатов госпрограммы, характеризующих решение задач кадрового обеспечения отрасли здравоохранения, начиная с 2016 года последовательно сокращалось, вплоть до полного исключения при актуализации программы в 2018 году», — говорится в докладе Контрольно-счётной палаты, которая проводит независимый аудит качества управления публичными ресурсами столицы.

В прошлом году в подпрограмме «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы» фигурирует единственный показатель — число врачей, получивших статус «московский врач». Аудиторы считают, что он не отражает уровня обеспеченности населения врачами и медсёстрами.

Государственная программа «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» рассчитана на 2012−2020 годы. На её реализацию в общей сложности запланировано выделить более 3,8 трлн рублей, на сегодняшний день финансирование уже превысило 2,5 трлн рублей.

Отток специалистов

В период с 2012 по 2014 год в столице была проведена оптимизация системы здравоохранения. Согласно данным КПРФ, в соответствии с ней предполагалось ликвидировать около трети из 65 городских больниц, в частности три роддома, а также сократить порядка семи тысяч врачей и медработников. Официальных данных на этот счёт не было.

В отчёте Контрольно-счётной палаты поясняется, что в 2014 году в госпрограмме была указана цель, которая заключалась в том, чтобы обеспечить приток медицинского персонала в московские больницы и поликлиники. Предполагалось, что он восполнит «естественный отток» уходящих на пенсию сотрудников. Однако к 2017 году количество врачей и медсестёр, наоборот, уменьшилось — с 47 179 до 44 103 человек (на 6,5%) и с 88 667 до 72 316 человек (на 18,5%) соответственно. И хотя доля молодых медиков, возраст которых не превышает 36 лет, немного выросла — с 26,5% в 2015 году до 28,8% в 2017 году, уменьшилось число имеющих квалифицированную категорию специалистов — с 46,5 до 37,8%.

Палата также зафиксировала снижение укомплектованности больниц и поликлиник кадрами: в 2015 году в среднем медучреждении было закрыто 84,6% ставок врачей и 88,9% ставок медсестёр, в 2017 году эти показатели составили 82,5% и 87,4% соответственно. Обеспеченность населения Москвы медиками упала: если в 2014 году на 10 тысяч человек в столице приходилось 38,7 врача и 72,8 медсестры, то в 2017 году — 35,3 врача и 57,9 медсестры. Эти показатели уступают тем, которые были установлены ежегодно утверждаемыми правительством гарантиями бесплатного оказания медпомощи за 2016−2017 годы. Согласно им, на 10 тысяч населения должно быть 36,9 врача и 66,5 медсестры.

News.ru

Проблема не в численности

Количество медиков в России выше, чем во многих развитых странах, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что проблема заключается не в численности, а в распределении функций врача и среднего медицинского персонала. Так, многие обязанности врачей можно было бы переложить на медсестёр. Это могло бы повысить престиж профессии и значительно поднять её привлекательность.

Также, по мнению Попович, к Москве некорректно применять показатели, которые утверждены в гарантиях оказания бесплатной медицинской помощи для России. Это связано с тем, что медпомощь в столице территориально и транспортно доступнее, чем по стране.

«Главное — это удовлетворенность пациентов и результаты работы врачей. Нельзя подходить с формальным мерилом к этому показателю», — цитирует её РБК.

С такой позицией не согласен президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Он считает, что сделанные аудиторами выводы являются доказательством отсутствия научного подхода и планирования при составлении госпрограммы.

«Отказ от всех целевых показателей, игра с ними в течение года или нескольких лет — всё это говорит об отсутствии понимания городских властей, что же они хотят получить в итоге от московского здравоохранения», — заявил Саверский.

По его мнению, исправить ситуацию помогло бы предварительное согласование программы с обществом. Оно бы исключило у властей возможность «жонглировать цифрами».

Булкин Сергей/News.ru

Карта доступности медпомощи

В прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости обеспечить доступность медицинской помощи в населённых пунктах с населением до двух тысяч человек. Для контроля исполнения его поручения Общероссийский народный фронт (ОНФ) создал интерактивную карту доступности медпомощи. В ней в первую очередь будет отражено состояние медицины в сельских районах России. Наполнение карты продлится до 2020 года. Информацию могут размещать не только активисты ОНФ, но и граждане. Благодаря этому власти смогут учесть их мнение и выявить их потребности.

Актуальность и достоверность данных обусловлены тем, что их предоставляют сами жители России, а также эксперты ОНФ на основании проводимых ими рейдов, пишет «РГ» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Говорина.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, в свою очередь, отметил, что уровень доступности медучреждений коррелирует с продолжительностью жизни и уровнем жизни граждан. В селе он, как правило, ниже, чем в городе.