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Власти возьмут под контроль перестройку дач

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Владельцы земельных участков, начавшие строительство жилого, садового дома или же реконструкцию уже имеющейся недвижимости, должны уведомить об этом местные власти. В противном случае они могут столкнуться с проблемами при регистрации права собственности на объект.

С 1 марта уведомление властей о начале и окончании работ по возведению или ремонту будет носить обязательный характер. До наступления этой даты хозяин земли может подать документы на регистрацию прав на недвижимость и постановку её на кадастровый учёт, не сообщая властям о проводимых работах. Необходимое условие — строительство или реконструкция в этом случае должны быть начаты до 4 августа 2018 года, пишет «РГ».

Уведомительный порядок начала и окончания строительства домов на садовых участках введен поправками в Градостроительный кодекс РФ, вступившими в силу в середине прошлого года. Уведомления, подаваемые владельцами территорий, местные администрации должны рассматривать в семидневный срок. До согласования работы лучше не начинать, иначе могут возникнуть проблемы при подаче уведомления об их окончании, отмечает издание.

Ранее News.ru сообщил об эксперименте Мосгоризбиркома по проведению голосования на дачных участках. Выяснилось, что подобное мероприятие экономически неоправдано — содержание дачных избирательных участков обходится слишком дорого, а эффективность их оказалась ниже ожидаемой.


#россия #дачи #строительство
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