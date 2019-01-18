Власти восстановят обрушившийся от взрыва дом в Шахтах

https://news.ru/storage/news/be4a2ba910e5210ce0e4e0baed700a72/d7dd3abe-659a-4d13-a53a-fef79152e6e4_850.jpg Следственный комитет РФ/РИА Новости

Правительство Ростовской области приняло решение о восстановлении девятиэтажного дома в Шахтах, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение.

О том, что здание сносить не будут, заявили в парламенте региона, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что стадия поисково-спасательных работ на месте ЧП завершена. Специалисты начали восстанавливать многоэтажку. О сроках пока неизвестно.

Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП пять человек погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.