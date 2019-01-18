Власти восстановят обрушившийся от взрыва дом в Шахтах

Правительство Ростовской области приняло решение о восстановлении девятиэтажного дома в Шахтах, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение.
О том, что здание сносить не будут, заявили в парламенте региона, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что стадия поисково-спасательных работ на месте ЧП завершена. Специалисты начали восстанавливать многоэтажку. О сроках пока неизвестно.
Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП пять человек погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.