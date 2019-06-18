https://static.news.ru/photo/225d0a8e-91b6-11e9-a095-fa163e074e61_1024.jpg Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка Фото: Артём Коренюк/РИА Новости

Массового переселения цыган из села Чемодановка Пензенской области в Волгоградскую не фиксировалось, заявил зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества Николай Москаленко.

Он подчеркнул, что информация об этом является фейковой. Однако региональное управление МВД подтвердило транзитный проезд автобуса, на котором цыгане ехали в Астраханскую область.

В автобусе было 43 цыгана, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные — дети. ГУ МВД по Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей и сопровождения, — уточнил Москаленко.

По его словам, сначала транспорт проследовал в город Волжский, а оттуда в Ахтубинск. Никаких инцидентов не фиксировалось.

В свою очередь президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов также заявил, что сообщения о массовом переселении не соответствуют действительности.

Слухи я не поддерживаю. На самом деле к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали порядка 4–5 семей, — отметил он.

Горбатов добавил, что в настоящее время ситуация нормализуется и поэтому поводы для переживаний отсутствуют, передаёт « Интерфакс ».

О принудительном перемещении около 900 цыган, проживающих в сёлах Чемодановка и Лопатки, в Волгоградскую область заявлял глава сельсовета Сергей Фадеев.

Ранее News.ru писал, что Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, а ещё четверо пострадали.