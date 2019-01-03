Власти увековечат память погибших в Магнитогорске

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Магнитогорские власти намерены увековечить память жертв обрушения жилого дома, рассказал глава города Сергей Бердников.

«Однозначно мы будем советоваться с людьми, с жителями этого дома, как это сделать», — цитирует градоначальника РИА Новости.

Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Спасатели извлекли из-под завалов уже 38 тел, в том числе шестерых детей.

Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину выписали из больницы. Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена.

Ранее News.ru писал, что несколько десятков человек встали в очередь, чтобы возложить цветы к памятнику «Орлёнок» в Челябинске. Таким образом они выражают поддержку людям, чьи родственники и близкие погибли и пострадали при происшествии в Магнитогорске.