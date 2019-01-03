USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent55.07 $ Bitcoin3,875.14 $
МОСКВА-2°C16:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Власти увековечат память погибших в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Магнитогорские власти намерены увековечить память жертв обрушения жилого дома, рассказал глава города Сергей Бердников.

«Однозначно мы будем советоваться с людьми, с жителями этого дома, как это сделать», — цитирует градоначальника РИА Новости.

Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Спасатели извлекли из-под завалов уже 38 тел, в том числе шестерых детей.

Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину выписали из больницы. Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена.

Ранее News.ru писал, что несколько десятков человек встали в очередь, чтобы возложить цветы к памятнику «Орлёнок» в Челябинске. Таким образом они выражают поддержку людям, чьи родственники и близкие погибли и пострадали при происшествии в Магнитогорске.


#ЧП #магнитогорск
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 16:02, 3 января 2019
Магнитогорский священник дал обет ради спасения младенца
общество 15:34, 3 января 2019
Десятки жителей магнитогорского дома получат выплату
происшествия 15:01, 3 января 2019
Газовым сетям Магнитогорска устроят дополнительную проверку
Лента новостей
в мире 16:19
Киев вновь направит военные суда через Керченский пролив
спорт 16:18
Игрок сборной России Зобнин поймал инфекцию в Таиланде
в мире 16:17
Первый среди равных: экс-глава СБУ хочет возглавить Украину
в мире 16:16
Грузия оказалась на грани эпидемии «свиного гриппа»
в мире 16:10
Тысячи «жёлтых жилетов» попали за решётку во Франции
Другие новости
общество 16:02
Магнитогорский священник дал обет ради спасения младенца
общество 15:50
Погода в Сочи резко испортится
общество 15:44
Кутиков: Кельми ушёл достаточно рано
общество 15:34
Десятки жителей магнитогорского дома получат выплату
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top