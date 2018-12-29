Власти упростили признание дачного дома жилым

https://news.ru/storage/news/b19e3dc68ee89af6232999c79c8cbefd/bac2786f-6e94-43fa-adf1-a497d1980f03_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Упрощённый порядок перевода садовых домов в жилые, по предложению Минстроя, поддержало Минэкономразвития. Проект постановления внесён в кабмин.

Согласно документу, признавать дом садовым или жилым будут органы местного самоуправления.

Это поможет чиновникам достичь поставленных указом президента целей по вводу 120 млн кв. м жилья в год, считает директор департамента недвижимости МЭР Алексей Бутовецкий.

Сейчас для того, чтобы дом на садовом участке получил статус пригодного для постоянного проживания, необходимо решение суда. Кроме того, в некоторых случаях требуют заключения специальной комиссии или проведения различных экспертиз.

Министерство строительства и ЖКХ предлагает установить порядок, по которому гражданин просто подает документы через МФЦ в местные госорганы. Власти должны будут принять решение за 45 суток, указано в проекте постановления.

Новый «дачный» закон в России вступит в силу 1 января 2019 года.

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