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Власти упростили признание дачного дома жилым

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Упрощённый порядок перевода садовых домов в жилые, по предложению Минстроя, поддержало Минэкономразвития. Проект постановления внесён в кабмин. 

Согласно документу, признавать дом садовым или жилым будут органы местного самоуправления.

Это поможет чиновникам достичь поставленных указом президента целей по вводу 120 млн кв. м жилья в год, считает директор департамента недвижимости МЭР Алексей Бутовецкий.

Сейчас для того, чтобы дом на садовом участке получил статус пригодного для постоянного проживания, необходимо решение суда. Кроме того, в некоторых случаях требуют заключения специальной комиссии или проведения различных экспертиз.

Министерство строительства и ЖКХ предлагает установить порядок, по которому гражданин просто подает документы через МФЦ в местные госорганы. Власти должны будут принять решение за 45 суток, указано в проекте постановления.

Новый «дачный» закон в России вступит в силу 1 января 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, как изменится жизнь россиян с 1 января. Тарифный коридор по ОСАГО, повышение до 20% ставки НДС, более поздний выход на пенсию, введение налога на самозанятых, рост МРОТ и что ещё ждать россиянам в 2019 году.


#законопроекты #ЖКХ #садоводы
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