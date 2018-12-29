Власти упростили признание дачного дома жилым

Упрощённый порядок перевода садовых домов в жилые, по предложению Минстроя, поддержало Минэкономразвития. Проект постановления внесён в кабмин.
Согласно документу, признавать дом садовым или жилым будут органы местного самоуправления.
Это поможет чиновникам достичь поставленных указом президента целей по вводу 120 млн кв. м жилья в год, считает директор департамента недвижимости МЭР Алексей Бутовецкий.
Сейчас для того, чтобы дом на садовом участке получил статус пригодного для постоянного проживания, необходимо решение суда. Кроме того, в некоторых случаях требуют заключения специальной комиссии или проведения различных экспертиз.
Министерство строительства и ЖКХ предлагает установить порядок, по которому гражданин просто подает документы через МФЦ в местные госорганы. Власти должны будут принять решение за 45 суток, указано в проекте постановления.
Новый «дачный» закон в России вступит в силу 1 января 2019 года.
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