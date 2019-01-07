Власти Турции сообщили о смерти российского капитана

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В генеральном консульстве России в Стамбуле сообщили о смерти капитана корабля «Канопус». Юрий Черкасов был найден мёртвым в своей каюте.

«Капитан корабля Юрий Черкасов найден мёртвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале», — сообщил РИА Новости дежурный дипломат генконсульства.

Сухогруз «Канопус» плыл из Чёрного моря, прошёл Босфор и двигался через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы.

Ранее News.ru писал, что Турция подпишет соглашение о разведке месторождений полезных ископаемых в Узбекистане. Бывшая советская республика входит в первую десятку мировых производителей золота и урана, а Алмалыкский комбинат по производству цветных металлов, на который приходится 90% производства серебра и 20% золота в республике, считается крупнейшим в Центральной Азии.