https://static.news.ru/photo/7a519db0-b2cf-11e9-a609-fa163e074e61_660.jpg Торжок Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Глава ГУП Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» Дмитрий Богатов заявил, что к визиту патриарха Кирилла в городе был уложен временный асфальт. По его словам, дорожное покрытие было уложено за счёт спонсорских средств.

Чиновник рассказал, что теперь будет проведён полноценный ремонт полотна. Для этого дорожные службы снимают временный асфальт, передаёт РИА Новости .

Асфальт был уложен специально к приезду патриарха. Ожидался большой наплыв паломников, и поэтому надо было сделать дорогу оперативно, — подчеркнул он.

Богатов добавил, что работы будут завершены до 1 сентября. На данный момент автомобили движутся по одной полосе.

Как писал News.ru, жители города Торжка Тверской области обратили внимание на то, что недавно уложенный на мосту через реку Тверца асфальт начали снимать. Тонкий слой покрытия появился на путепроводе перед визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сняли асфальт вскоре после отъезда главы РПЦ, что вызвало недоумение местных жителей.