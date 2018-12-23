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Власти Сочи собрались кормить зверей котлетами от бешенства

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Необычный способ вакцинации диких животных от бешенства придумали в ветеринарном управлении Сочи. Препарат будут упаковывать в мясные котлеты, чтобы привлечь внимание зверей.

Всего управление получило 42 тысячи доз вакцин для волков, енотов, лис, шакалов и других представителей фауны. Котлеты с капсулами специалисты разместят 25 и 26 декабря в местах обитания животных, пишет «Московский комсомолец».

Также ветеринары проведут вакцинацию в черте города.

Как сообщал News.ru, ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил для решения проблемы переработки пищевых отходов построить индустриальную свиноферму. Соответствующее поручение он дал на заседании Экологического совета города.


#СОЧИ #животные #вакцины #ветеринары #бешенство
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