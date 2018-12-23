Власти Сочи собрались кормить зверей котлетами от бешенства

Необычный способ вакцинации диких животных от бешенства придумали в ветеринарном управлении Сочи. Препарат будут упаковывать в мясные котлеты, чтобы привлечь внимание зверей.
Всего управление получило 42 тысячи доз вакцин для волков, енотов, лис, шакалов и других представителей фауны. Котлеты с капсулами специалисты разместят 25 и 26 декабря в местах обитания животных, пишет «Московский комсомолец».
Также ветеринары проведут вакцинацию в черте города.
Как сообщал News.ru, ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил для решения проблемы переработки пищевых отходов построить индустриальную свиноферму. Соответствующее поручение он дал на заседании Экологического совета города.