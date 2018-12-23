Власти Сочи собрались кормить зверей котлетами от бешенства

https://news.ru/storage/news/9272cf1e7a37e4c2976c22b062c88429/ce5d1226-e1e0-48b1-8489-c2cc41a1e31c_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Необычный способ вакцинации диких животных от бешенства придумали в ветеринарном управлении Сочи. Препарат будут упаковывать в мясные котлеты, чтобы привлечь внимание зверей.

Всего управление получило 42 тысячи доз вакцин для волков, енотов, лис, шакалов и других представителей фауны. Котлеты с капсулами специалисты разместят 25 и 26 декабря в местах обитания животных, пишет «Московский комсомолец».

Также ветеринары проведут вакцинацию в черте города.

Как сообщал News.ru, ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил для решения проблемы переработки пищевых отходов построить индустриальную свиноферму. Соответствующее поручение он дал на заседании Экологического совета города.