Восстановление социальных объектов в Иркутской области будет проходить с учётом второй волны паводка. Для этого будет изменён план действий, заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.
По его словам, ремонт требуется 170 объектам, передаёт
В связи со вторым паводком мы увидели, что есть объекты, целесообразность восстановления которых пропадает, будь то школа или детский садик, потому что вторая волна пришла и опять их затопила, — пояснил он.
Политик отметил, что региональные власти получили жёсткие сроки для определения зданий, в которых произошло новое подтопление. Там проводить восстановление не имеет смысла, заключил он.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы.
Как писал News.ru, в больницах на данный момент остаются 496 человек, включая 123 ребёнка. С пострадавшими гражданами работают не только врачи, но и психологи.