https://static.news.ru/photo/5c973706-b3a8-11e9-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Восстановление социальных объектов в Иркутской области будет проходить с учётом второй волны паводка. Для этого будет изменён план действий, заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

По его словам, ремонт требуется 170 объектам, передаёт ТАСС .

В связи со вторым паводком мы увидели, что есть объекты, целесообразность восстановления которых пропадает, будь то школа или детский садик, потому что вторая волна пришла и опять их затопила, — пояснил он.

Политик отметил, что региональные власти получили жёсткие сроки для определения зданий, в которых произошло новое подтопление. Там проводить восстановление не имеет смысла, заключил он.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы.

Как писал News.ru, в больницах на данный момент остаются 496 человек, включая 123 ребёнка. С пострадавшими гражданами работают не только врачи, но и психологи.