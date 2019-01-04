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Ветеранов Саратовской области обеспечат жильём

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти Саратовской области обеспечат жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовикам предложат либо выплату на приобретение квадратных метров, либо саму жилплощадь из государственного фонда, сообщил пресс-секретарь регионального Министерства строительства и ЖКХ Вячеслав Пашковский.

В очереди на улучшение жилищных условий в 2019 году стоят 12 участников войны или их родственников, пишет РИА Новости.

«Из федерального бюджета выделены субвенции в размере 13,508 миллиона рублей, которые позволят обеспечить жильём 12 ветеранов: шесть ветеранов, имеющих первоочередное и внеочередное право на улучшение жилищных условий, и шесть членов семей умерших участников войны», — заявил чиновник.

В 2018 году местные власти обеспечили жильём 11 ветеранов, потратив на эти цели около 13 млн рублей. По последним данным, в Саратовской области проживают свыше 20 тысяч участников Великой Отечественной.

Ранее News.ru сообщал о смерти старейшего участника Второй мировой войны со стороны США. Ричард Овертон ушёл из жизни в возрасте 112 лет. В армию покойный попал в сентябре 1940 года. В годы войны на службе в авиационном инженерном батальоне он побывал в Пёрл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме.


#САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ #ветераны
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