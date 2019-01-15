Власти РФ хотят искусственно занизить число бедных

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости изменения механизмов определения уровня бедности. По мнению руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, это заявление связано с желанием чиновников уменьшить количество бедных в стране путём жонглирования цифрами.
Эксперт отметил, что власти хотят объявить богатых бедными, а богатых объединить с бедными. После этого они смогут сказать, что страна живёт зажиточно, «жить стало лучше, и все очень рады, особенно повышению пенсионного возраста».
Новые рационализаторские предложения Голиковой иллюстрируют тот факт, что власти чувствуют рост недовольства населения. Специалист подчеркнул, что уровень жизни граждан остаётся ниже, чем в 2013 году.
«Целевого содержания такие высказывания не несут, но в глазах миллионов людей Гайдаровский форум — это "съезд людоедов", и потому Голикова хочет показательно порассуждать о социальных механизмах, которые помогут бедным стать чуть менее бедными», — пояснил он в интервью «Росбалту».
Ранее News.ru писал, что число граждан РФ, живущих за чертой бедности, сократилось за девять месяцев 2018 года на 0,5 процентного пункта. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.