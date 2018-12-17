Власти РФ упростят иностранцам получение вида на жительство

https://news.ru/storage/news/cb27ebd9b594a4ad081577665eff79ee/33987854-634f-4a4d-ba6f-12841218962e_850.jpg Алексей Куденко/РИА Новости

Правительство России подготовило законопроект, который облегчит жителям стран ближнего зарубежья оформление разрешения на временное проживание в РФ. Согласно ему и гражданство станет получить проще.

Документ представляет собой ряд поправок в федеральное законодательство. В частности, в законы «О правовом положении иностранных граждан» и «О гражданстве». По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, проект уже прошёл «нулевое чтение».

Изменения, содержащиеся в нём, должны снять административные барьеры, которые препятствуют тем, кто намерен связать свою жизнь с Россией, а также иностранным специалистам, которые хотят работать в нашей стране легально, пояснил парламентарий в интервью «Парламентской газете».

Гаврилов добавил, что работа над проектом является частью дорожной карты по вопросу обеспечения конституционных прав иностранцев. В рамках её реализации подготовлен документ, позволяющий президенту России Владимиру Путину утверждать категории лиц, которые смогут оформлять гражданство в упрощённом порядке.

Ранее News.ru сообщал о том, что главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила предоставлять российское гражданство беженцам из Донбасса. По её словам, они уже живут и работают на территории РФ, поэтому им необходимо дать возможность легализоваться.