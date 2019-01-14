Власти рассказали о состоянии пострадавшей в Шахтах девочки

https://news.ru/storage/news/f90e261bad532a0bb9eb29e80773fe8f/dbf3ce16-7332-4680-b67b-d01108c801cb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Двухлетняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в жилом доме в Шахтах, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в администрации Ростовской области. Ребёнка доставили в реанимобиле в областную детскую больницу в Ростове-на-Дону.

«По результатам проведённых обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным. Губернатор поручил сделать всё возможное, чтобы облегчить её состояние», — говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее сообщалось, что мать девочки погибла при частичном обрушении дома.

Как писал News.ru, под завалами могут находиться четыре человека. По словам главы региона Василия Голубева, предположительно, речь идёт о пожилой женщине и семье из трёх человек.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся выемки документов.