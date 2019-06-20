Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Все полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области планируется закрыть в ближайшие пять лет, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Там уточнили, что пять полигонов будут закрыты к концу 2020 года, а ещё десять — до 2025 года.

По данным министерства, в прошлые годы была прекращена работа 24 подмосковных полигонов ТКО. Их общая площадь составила 274,6 га. Объём накопленных на них отходов достиг 47,5 млрд тонн, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что около 200 жителей Зеленограда вышли на согласованную акцию против строительства мусороперерабатывающего комплекса и свалки в 10 км от города. В руках митингующие держали плакаты и транспаранты с лозунгами «Нет мусорному геноциду» и «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег».

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