https://static.news.ru/photo/9bb282d0-9335-11e9-99d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Все полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области планируется закрыть в ближайшие пять лет, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Там уточнили, что пять полигонов будут закрыты к концу 2020 года, а ещё десять — до 2025 года.

По данным министерства, в прошлые годы была прекращена работа 24 подмосковных полигонов ТКО. Их общая площадь составила 274,6 га. Объём накопленных на них отходов достиг 47,5 млрд тонн, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что около 200 жителей Зеленограда вышли на согласованную акцию против строительства мусороперерабатывающего комплекса и свалки в 10 км от города. В руках митингующие держали плакаты и транспаранты с лозунгами «Нет мусорному геноциду» и «Чистые воздух и вода дороже мусорных денег».