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Власти подготовят план по реализации потенциала Арктики

Serguei Fomine/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российское правительство совместно с Росатомом, РЖД и другими компаниями разработают комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Представить проект необходимо до 11 марта 2019 года.

Согласно поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, в подготовке будут задействованы Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Минтранс.

Также председатель правительства поручил Минвостокразвития, Минэнерго и Минфину сформировать и внести предложения по созданию системы преференций для новых арктических проектов.

Ранее News.ru писал, что Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019». В манёврах будет задействована территория от Новой Земли до Новосибирских островов. «Центр-2019» пройдёт в августе–сентябре 2019 года. Объединённое стратегическое командование «Север» начало подготовку инфраструктуры.


#ржд #медведев #арктика #Росатом
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