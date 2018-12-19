Власти подготовят план по реализации потенциала Арктики

https://news.ru/storage/news/e96a6ea48e04fb2bbc8ae510e4547a03/0fe23fae-683a-4287-b478-4c759585311f_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Российское правительство совместно с Росатомом, РЖД и другими компаниями разработают комплексный план по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Представить проект необходимо до 11 марта 2019 года.

Согласно поручениям премьер-министра Дмитрия Медведева, в подготовке будут задействованы Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Минтранс.

Также председатель правительства поручил Минвостокразвития, Минэнерго и Минфину сформировать и внести предложения по созданию системы преференций для новых арктических проектов.

Ранее News.ru писал, что Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019». В манёврах будет задействована территория от Новой Земли до Новосибирских островов. «Центр-2019» пройдёт в августе–сентябре 2019 года. Объединённое стратегическое командование «Север» начало подготовку инфраструктуры.