https://static.news.ru/photo/38d9c358-a622-11e9-bc32-fa163e074e61_1024.jpg Борис Стругацкий Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Для установки мемориальной доски на доме № 4 по улице Победы в Санкт-Петербурге, где жил Борис Стругацкий, власти города потребовали справку, что он был писателем.

Городской комитет по культуре сообщает нам, что надо представить справку о том, что Борис Натанович — писатель, — написал в своём блоге на «Эхе Москвы» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В Союзе писателей Петербурга Вишневскому пообещали выдать такую справку.

Теперь наш Союз войдёт в историю, как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем, — прокомментировал Вишневский.

По предложению депутата площадь рядом с этим домом на пересечении Московского проспекта, улиц Победы и Фрунзе уже пять лет назад названа именем братьев Стругацких.

Как писал News.ru, продюсер Андрей Загорский, который снимает фильм об умершей Юлии Началовой, выразил своё отношение к идеям поклонников об увековечивании её имени. Из всех обсуждаемых фанатами вариантов — от переименования улиц до постройки храма — приемлемым он считает мемориальную доску на доме, где жила певица. Загорский сказал, что поддержит установку памятной таблички, если поклонниками будет организован сбор подписей.