Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга провёл дополнительное обследование прудов Таврического сада после сообщений СМИ о плохом состоянии водоёмов. По данным ведомства, акватория находится в нормальном состоянии, а массовой гибели уток не наблюдается.
Цветение воды является обычным процессом, передаёт телеканал «
Мусора и загрязнений эксперты в воде не нашли.
Кроме того, в акватории большое количество живых уток.
Гибель водоплавающих может быть обусловлена естественными биологическими причинами. Средняя продолжительность жизни уток составляет 9--10 лет, — подчеркнули в комитете.
Ранее появилась информация о том, что власти Санкт-Петербурга не выделили денег на очистку прудов в Таврическом саду. В результате вода покрылась трясиной, а в ней плавают мёртвые утки и мусор, писал News.ru.