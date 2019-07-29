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Суды Москвы признали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину и православного активиста Дмитрия Цорионова (Энтео) виновными в участии в запрещённой властями акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. Речь идёт про массовые выступления на Трубной площади, состоявшиеся 27 июля.

Алёхину оштрафовали на 150 тысяч, а Энтео — на 15 тысяч. Заседания прошли в Бабушкинском и Симоновском судах, передаёт «Интерфакс». Они признаны виновными по статье КоАП «Участие в несанкционированном митинге»,...