https://static.news.ru/photo/461d4768-a895-11e9-9fa1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство социального развития Саратовской области предложило поместить парализованного инвалида Алексея Прамзина из города Маркс в дом-интернат. Об этом чиновники заявили после того, как мужчину попытались выселить на улицу с помощью полиции.

Алексею Прамзину «предлагаются различные варианты устройства его дальнейшей жизни». В частности, чиновники рассматривают возможность проживания инвалида в одном из домов-интернатов Саратовской области, пишет ИА « Версия-Саратов » со ссылкой на представителя ведомства.

Окончательного ответа Алексей Прамзин пока не дал, добавили в министерстве.

Как писал News.ru, ранее участковый вместе с новым хозяином квартиры в городе Маркс Саратовской области силой выселил из неё лежачего инвалида Алексея Прамзина. Жилплощадь принадлежала знакомому мужчины, и о её перепродаже он не знал. В итоге мужчину вернули в жилище, а затем отправили в местную больницу.