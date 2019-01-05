Власти назвали причину отравления детей в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/7dad7baf828024fd2edc227ca36435ff/86b0eaab-84fd-4402-9b6d-996904817f1a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ротавирусная инфекция могла стать причиной отравления детей на базе отдыха «Красная гвоздика» в Истре, заявил глава округа Андрей Вихарёв. По его словам, у пострадавших уже взяты анализы для определения точного диагноза.

Чиновник отметил, что результаты исследования будут известны через двое-трое суток. Несовершеннолетние были доставлены в инфекционную больницу города Дедовска. Им от 13 до 15 лет.

В настоящее время в «Красную гвоздику» направлены педиатры для осмотра всех отдыхающих. Угрозы риску и здоровью детей нет, уточнил Вихарёв в Instagram.

Ранее News.ru писал, что восемь человек были доставлены в медучреждение во время отдыха на подмосковной базе в Истре. Состояние пациентов оценивалось как удовлетворительное. Девять из них пожаловались на ухудшение здоровья и только один отказался от профессиональной помощи врачей.