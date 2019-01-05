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Власти назвали причину отравления детей в Подмосковье

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Ротавирусная инфекция могла стать причиной отравления детей на базе отдыха «Красная гвоздика» в Истре, заявил глава округа Андрей Вихарёв. По его словам, у пострадавших уже взяты анализы для определения точного диагноза.

Чиновник отметил, что результаты исследования будут известны через двое-трое суток. Несовершеннолетние были доставлены в инфекционную больницу города Дедовска. Им от 13 до 15 лет.

В настоящее время в «Красную гвоздику» направлены педиатры для осмотра всех отдыхающих. Угрозы риску и здоровью детей нет, уточнил Вихарёв в Instagram.

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В настоящее время в ряде средств массовой информации появилась новость о массовом отравлении детей в расположенном на территории городского округа Истра лагере "Красная гвоздика" (Учредитель - Правительство города Москвы). Информируем о том, что заезд смены (167 детей, профильная смена - спорт, танцы), состоялся 2 января. Через несколько часов после заезда одному из детей стало плохо (боли в животе), после чего персонал связался с родителями и ребенка забрали из лагеря. Уже 5 января с болями в животе к персоналу лагеря обратилось 6 детей в возрасте от 13 до 15 лет. После данного обращения дети были доставлены в инфекционную больницу города Дедовск, предварительный диагноз - инфекция ротовирус. У детей уже взяты взяты анализы для определения точного диагноза (будет определено в течение 2-3 суток). В настоящее время в лагерь вызваны педиатры для осмотра всех отдыхающих, угрозы жизни и здоровью детей нет. В свою очередь администрация городского округа Истра держит данную ситуацию на особом контроле.

Публикация от Андрей Вихарев (@viharev_ag)

Ранее News.ru писал, что восемь человек были доставлены в медучреждение во время отдыха на подмосковной базе в Истре. Состояние пациентов оценивалось как удовлетворительное. Девять из них пожаловались на ухудшение здоровья и только один отказался от профессиональной помощи врачей.


#отравление #дети #ПОДМОСКОВЬЕ #власть
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