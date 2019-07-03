https://static.news.ru/photo/4d0a75d6-9d9c-11e9-9f54-fa163e074e61_1024.jpg Чернобыль Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители нескольких городов России, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получили требование вернуть часть выплаченных в качестве надбавки к пенсии денег. Кроме того, люди перестали получать до половины перечисляемых ранее сумм.

Один из пострадавших, Владимир Ракович, недосчитался 16 тысяч рублей, передаёт « Серебряный Дождь ».

Проблема возникла в результате судебного решения, принятого 15 лет назад. Тогда арбитраж постановил выплачивать ликвидаторам дополнительную надбавку. Решение действовало в течение 10 лет, однако деньги продолжали поступать и в дальнейшем.

Теперь власти попросили чернобыльцев вернуть часть выплат, у некоторых её просто стали вычитать из пенсии. Кроме того, льготники получили повестки в суд.

Подобная ситуация наблюдается в Элисте, Самаре, Саратове и Нальчике.

Ранее, как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое. Глава кабмина заверил, что правительство «постепенно эту задачу решает».