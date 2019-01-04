Власти отчитались о выплатах после ЧП в Магнитогорске

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91 человек получил выплаты после взрыва газа и обрушения части жилого дома в Магнитогорске.

Всего правительство предоставило семьям погибших и пострадавшим 13 млн рублей, говорится в официальном Telegram-канале главы Челябинской области Бориса Дубровского.

Как писал News.ru, близким родственникам погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью или средней тяжести, власти выделят по 400 тыс. рублей, а компенсации за лёгкий вред здоровью составляют 200 тыс. рублей.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.