USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent56.56 $ Bitcoin3,822.46 $
МОСКВА-4°C16:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Власти отчитались о выплатах после ЧП в Магнитогорске

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

91 человек получил выплаты после взрыва газа и обрушения части жилого дома в Магнитогорске.

Всего правительство предоставило семьям погибших и пострадавшим 13 млн рублей, говорится в официальном Telegram-канале главы Челябинской области Бориса Дубровского.

Как писал News.ru, близким родственникам погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью или средней тяжести, власти выделят по 400 тыс. рублей, а компенсации за лёгкий вред здоровью составляют 200 тыс. рублей.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.


#ЧП #магнитогорск
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 15:30, 4 января 2019
Власти Магнитогорска просят не делать мемориалы возле дома
общество 15:04, 4 января 2019
Взорвавшуюся магнитогорскую квартиру сдавали посуточно
общество 14:18, 4 января 2019
Газ в магнитогорский дом подаваться больше не будет
Лента новостей
общество 16:21
Депутат прокомментировал обмен Уилана на Бутину
в мире 16:17
«Украинские железные дороги» запустили новый поезд в Донбасс
в мире 16:17
Китай вооружает флот рельсовыми пушками
в мире 16:09
Москву удивил прогноз Германии по отношениям с РФ
происшествия 16:02
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
Другие новости
общество 16:21
Депутат прокомментировал обмен Уилана на Бутину
общество 15:55
Ветеранов Саратовской области обеспечат жильём
общество 15:52
Бывший министр принудительно возвращён на родину
Как глава Минфина Подмосковья обокрал область
общество 15:38
Власти Москвы посчитали будущих пассажиров метро
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top