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Власти Оренбуржья опасаются роста ксенофобии в обществе

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Правительство Оренбуржья обеспокоено высоким уровнем отрицательного отношения к некоторым национальностям, особенно к рабочим-мигрантам. Об этом говорится в постановлении региональных властей «О реализации региональной политики в Оренбургской области».

«Определённую тревогу вызывает распространение в оренбургском социуме негативных этноконтактных установок. Результаты мониторинга этноконфессиональной сферы свидетельствуют о присутствии в массовом сознании оренбуржцев достаточно высокого уровня отрицательного отношения к представителям отдельных национальностей и, прежде всего, к мигрантам. Особую тревогу вызывает развитие негативизма в молодежной среде», — цитирует документ издание «Урал56».

Как писал News.ru, граждане России за последнее пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.


#мигранты #оренбургскаяобласть #ксенофобия #нацизм
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