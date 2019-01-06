Власти назвали неопасными трещины в магнитогорском доме

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Сергей Бердников

Трещины в частично обрушившемся жилом доме в Магнитогорске не несут опасности. По словам мэра города Сергея Бердникова, они носят «косметический характер».

«Предварительно я хочу сказать, что за эти три дня трещины не имели никакой динамики. Заключение готовится. Получается, эти трещины косметического характера: то есть это штукатурка, замазка вывалилась откуда-то. Такого плана. Конструктивные, несущие элементы повреждений не имеют», — цитирует градоначальника РИА Новости.

При этом глава города добавил, что власти индивидуально рассматривают случай каждого жильца пострадавшего дома.

Как писал News.ru, полного расселения здания, где в результате взрыва произошло обрушение конструкций, пока не ожидается. На данный момент сохраняется прежнее решение — снести седьмой и восьмой подъезды, которые были признаны непригодными для проживания, и отремонтировать соседние пострадавшие.

Обрушение подъезда по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.