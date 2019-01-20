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Власти назвали число окунувшихся в прорубь москвичей

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Около 460 тыс. человек приняли участие в организованных в Москве крещенских купаниях, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Всего в столице работало 59 оборудованных раздевалками, пунктами обогрева и туалетами площадок для купания. Окунуться в прорубь москвичи и гости города могли с 18:00 18 января до 18:00 19 января, передаёт РИА Новости.

Число искупавшихся по сравнению с прошлым годом (218 тыс. человек) выросло более чем в два раза.

Как писал News.ru, по данным МВД, нарушений общественного порядка во время празднования Крещения допущено не было. В общей сложности на территории России прошло около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых участвовали более 2,4 млн человек.


#москва #крещение #купания
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