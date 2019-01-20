Власти назвали число окунувшихся в прорубь москвичей

https://news.ru/storage/news/8d4ec805b67207702873948e0db9cf3f/3c6dd80c-65d1-4109-841c-543cc70ab98a_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Около 460 тыс. человек приняли участие в организованных в Москве крещенских купаниях, сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Всего в столице работало 59 оборудованных раздевалками, пунктами обогрева и туалетами площадок для купания. Окунуться в прорубь москвичи и гости города могли с 18:00 18 января до 18:00 19 января, передаёт РИА Новости.

Число искупавшихся по сравнению с прошлым годом (218 тыс. человек) выросло более чем в два раза.

Как писал News.ru, по данным МВД, нарушений общественного порядка во время празднования Крещения допущено не было. В общей сложности на территории России прошло около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых участвовали более 2,4 млн человек.