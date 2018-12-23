Власти Москвы закрыли участок Большой кольцевой линии

https://news.ru/storage/news/b41efc693b192fe68c5231bc0ca2d710/c44f999c-fe40-45bc-8d62-32464dc4ca81_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Участок БКЛ столичной подземки временно закрыт. Ограничение связано с подготовкой к открытию станции «Савёловская».

Поезда не ходят на участке между «Петровским парком» и «ЦСКА». Для удобства пассажиров организовано движение бесплатных автобусов, курсирующих по данному маршруту, сообщает издание «ГОВОРИТМОСКВА.РУ».

В прежнем режиме Большая кольцевая линия заработает 24 декабря.

Ранее News.ru сообщал об открытии на «зелёной» ветке Московского метрополитена станции «Беломорская». Она построена на действующем участке Замоскворецкой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино». Объект рассчитан на 110 тыс. пассажиров в сутки и разгрузит «Речной вокзал». Она стала 260-й в подземке.