USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,025.17 $
МОСКВА-7°C12:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Власти Москвы закрыли участок Большой кольцевой линии

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Участок БКЛ столичной подземки временно закрыт. Ограничение связано с подготовкой к открытию станции «Савёловская».

Поезда не ходят на участке между «Петровским парком» и «ЦСКА». Для удобства пассажиров организовано движение бесплатных автобусов, курсирующих по данному маршруту, сообщает издание «ГОВОРИТМОСКВА.РУ».

В прежнем режиме Большая кольцевая линия заработает 24 декабря.

Ранее News.ru сообщал об открытии на «зелёной» ветке Московского метрополитена станции «Беломорская». Она построена на действующем участке Замоскворецкой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино». Объект рассчитан на 110 тыс. пассажиров в сутки и разгрузит «Речной вокзал». Она стала 260-й в подземке.


#москва #метро
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 14:44, 21 декабря 2018
Катастрофа произошла в метро Марселя
общество 11:54, 20 декабря 2018
Новая станция метро открыта на «зелёной» ветке в Москве
общество 18:24, 18 декабря 2018
Станции метро «Комсомольская» в Москве добавят выход
общество 16:44, 17 декабря 2018
Две станции метро откроют в Москве до конца года
общество 13:56, 17 декабря 2018
«Розовая» линия московского метро готовится к открытию
Лента новостей
происшествия 12:07
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
экономика 12:04
Рублю предсказали падение в новогодние праздники
происшествия 11:55
Траур по погибшим шахтёрам объявили в Пермском крае
политика 11:54
Крым считает «пустышкой» резолюцию по полуострову
в мире 11:35
Макрон пригрозил суровым наказанием участникам погромов
спорт 11:35
Определён состав фигуристок от России на чемпионат Европы
в мире 11:31
Илон Маск «покраснел» от стыда из-за российского двигателя
в мире 11:30
Подозреваемый в атаке на Charlie Hebdo заключён под стражу
шоу-бизнес 11:17
Цымбалюк-Романовская довела адвоката до инсульта
в мире 11:14
Украинцы своими силами ремонтируют «дорогу в ад»
политика 11:10
Президент России поздравил императора Японии с юбилеем
общество 10:59
Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани
в мире 10:56
Бюджетный кризис лишил Трампа рождественского отпуска
происшествия 10:53
Вулкан на Северных Курилах выбросил новый столб пепла
в мире 10:41
Сирийские дети смастерили новогодние поделки
Другие новости
общество 11:30
ООН указала России на проблемы в Крыму
Генассамблея приняла резолюцию по правам человека
общество 10:59
Дед Мороз исполнил брейк-данс в Рязани
общество 10:37
Сахалинским детям построили «безвыходный» лабиринт
общество 10:30
Москвичи стали реже «хитрить» с бесплатной парковкой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top