Власти Москвы закрыли участок Большой кольцевой линии

Участок БКЛ столичной подземки временно закрыт. Ограничение связано с подготовкой к открытию станции «Савёловская».
Поезда не ходят на участке между «Петровским парком» и «ЦСКА». Для удобства пассажиров организовано движение бесплатных автобусов, курсирующих по данному маршруту, сообщает издание «ГОВОРИТМОСКВА.РУ».
В прежнем режиме Большая кольцевая линия заработает 24 декабря.
Ранее News.ru сообщал об открытии на «зелёной» ветке Московского метрополитена станции «Беломорская». Она построена на действующем участке Замоскворецкой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино». Объект рассчитан на 110 тыс. пассажиров в сутки и разгрузит «Речной вокзал». Она стала 260-й в подземке.