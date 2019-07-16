https://static.news.ru/photo/bd7f9dee-a7a8-11e9-95f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Москвичи чаще всего выбрасывают из экзотических животных змей, игуан и попугаев, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, на «горячую линию» ежедневно поступает несколько звонков от граждан с сообщениями о найденных беспризорных питомцах на улице или в подъезде. В некоторых случаях представители фауны попадают в соседние жилища, пишет АГН « Москва ».

Так, например, был случай, когда одна женщина обнаружила змею в своей кровати — змея переползла от соседей, которые уехали в командировку и плохо закрыли террариум. Также нередки случаи, когда змей находили в ванной, на кухне, — добавил чиновник.

Кульбачевский отметил, что жители мегаполиса часто держат дома животных, являющихся символом года. В Год обезьяны, например, силовики изымали контрабандные партии приматов. 2019-й — Год свиньи. Но пока инцидентов с мини-пигами сотрудники департамента природопользования Москвы не зафиксировали.

Ранее Комитет ветеринарии Москвы составил список наиболее склонных к ожирению домашних животных. Возглавляют его некоторые породы кошек и собак. Среди кошек — британские, персидские, корниш-рексы и сфинксы. Среди собак — мопсы, таксы, болонки, далматинцы, лабрадоры и бассет-хаунды. Из других животных наиболее часто ожирение встречается у кроликов, ящериц и морских свинок, писал News.ru.