https://static.news.ru/photo/cd93eb1e-b201-11e9-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рекордное повышение стартовой цены было зафиксировано на торгах по аренде помещения. Речь идёт о подвале площадью 41 кв. м на улице Винокурова в ЮЗАО, стартовая стоимость которого составляла 41,8 тысячи рублей.

В ходе аукциона, в котором приняли участие 28 инвесторов, цена увеличилась на 741% и достигла 351 тысячи рублей.

Предприниматели имеют право на выкуп помещений, которые они арендуют у правительства Москвы. В течение первого полугодия 2019 года власти продали 51,5 тысячи кв. м площадей на сумму в 5 млрд рублей, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что в первом полугодии 2019 года россиянам больше всего было выдано выписок из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости. Особой популярностью пользуются выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.