https://static.news.ru/photo/c2fd783e-a994-11e9-9363-fa163e074e61_1024.jpg Зураб Церетели Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Москвы подали иск к главе Российской академии художеств Зурабу Церетели в связи с задолженностью по арендной плате. Об этом сообщили в столичном департаменте городского имущества.

Между департаментом городского имущества и Церетели был заключён договор аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи кв. м по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, владение 73а. В связи с образовавшейся у арендатора задолженностью подразделение столичной мэрии обратилось в суд с иском о взыскании долга, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее иск департамента городского имущества Москвы к скульптору Зурабу Церетели поступил в Арбитражный суд столицы. Власти города намерены получить более 55 млн рублей.

В ноябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с Церетели 522 тысячи рублей, потраченные префектурой на устранение самовольной перестройки памятника культуры XIX века.