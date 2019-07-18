Иск Департамента городского имущества Москвы к скульптору Зурабу Церетели поступил в Арбитражный суд столицы.
Иск зарегистрирован в картотеке суда, но к производству пока не принят. Власти города требуют взыскания с Церетели более 55 млн рублей, но основания исковых требований в материалах суда не указаны, сообщает
Исковое заявление передано судье Кристине Хабаровой, которая специализируется на рассмотрении дел, связанных с правом собственности, арендой и приватизацией.
В департаменте иск пока не прокомментировали. Помощник Церетели также не сообщил никаких подробностей, отметив лишь, что с данным вопросом разбираются юристы, передают
Ранее News.ru писал, что Замоскворецкий суд оштрафовал скульптора на полмиллиона рублей за самовольную перестройку особняка Платона Зубова, в котором располагается Московский музей современного искусства Церетели. Здание относится к памятникам культуры.