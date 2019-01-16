Власти Москвы поставят памятник погибшим журналистам

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Соответствующий монумент должен появиться в столице до конца 2020 года.
Памятник планируется установить на территории сквера у Центрального Дома журналиста со стороны Арбатской площади. Он будет спроектирован и изготовлен за счёт средств Союза журналистов Москвы, а установку монумента и обустройство прилегающей территории профинансирует департамент капитального строительства столицы.
После возведения памятника его содержание поручено префектуре Центрального административного округа Москвы, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Ранее стали известны подробности гибели журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По данным ведомства, они подверглись бандитскому нападению ночью по пути из города Сибю. Незадолго до этого журналисты проезжали пост военнослужащих ЦАР, которые порекомендовали им воздержаться от поездки в тёмное время суток. Однако россияне сослались на нехватку времени.