Власти Москвы поставят памятник погибшим журналистам

https://news.ru/storage/news/3bfb12afb8e21a763c35b328fee0d1fe/5b592b86-d468-4868-9bd5-fe715ef749ba_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Соответствующий монумент должен появиться в столице до конца 2020 года.

Памятник планируется установить на территории сквера у Центрального Дома журналиста со стороны Арбатской площади. Он будет спроектирован и изготовлен за счёт средств Союза журналистов Москвы, а установку монумента и обустройство прилегающей территории профинансирует департамент капитального строительства столицы.

После возведения памятника его содержание поручено префектуре Центрального административного округа Москвы, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Ранее стали известны подробности гибели журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По данным ведомства, они подверглись бандитскому нападению ночью по пути из города Сибю. Незадолго до этого журналисты проезжали пост военнослужащих ЦАР, которые порекомендовали им воздержаться от поездки в тёмное время суток. Однако россияне сослались на нехватку времени.