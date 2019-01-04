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Власти Москвы посчитали будущих пассажиров метро

Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал данные о количестве пассажиров, которых будет перевозить Большая кольцевая линия (БКЛ), когда строительство полностью завершится. Закончить его предполагается в ближайшие три года.

Участки линии введут в эксплуатацию поэтапно.

«БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 г. Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год», — написал мэр в своём микроблоге в Twitter.

Ранее, как сообщал News.ru, столичная подземка установила новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров за сутки. Пик пассажиропотока пришёлся на 25 декабря. Тогда услугами метро воспользовались 9,3 млн человек.


#москва #метро #общественныйтранспорт
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