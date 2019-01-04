Власти Москвы посчитали будущих пассажиров метро

https://news.ru/storage/news/bd535eeede91eac9fb3e0dddc5e2cde4/46939768-5190-44ff-b327-afb496e1f54e_850.jpg Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал данные о количестве пассажиров, которых будет перевозить Большая кольцевая линия (БКЛ), когда строительство полностью завершится. Закончить его предполагается в ближайшие три года.

Участки линии введут в эксплуатацию поэтапно.

«БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 г. Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год», — написал мэр в своём микроблоге в Twitter.

#БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 году. Новое кольцо #мосметро будет перевозить до 380 млн человек в год. pic.twitter.com/MkL2Sa3d6z — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 января 2019 г.

Ранее, как сообщал News.ru, столичная подземка установила новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров за сутки. Пик пассажиропотока пришёлся на 25 декабря. Тогда услугами метро воспользовались 9,3 млн человек.