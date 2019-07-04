https://static.news.ru/photo/c188af6a-9e71-11e9-8516-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пять столичных памятников Ленину будет отреставрировано в 2020 году. Один из них находится на месте совершения покушения на политика, рассказал замруководителя департамента культурного наследия Сергей Мирзоян.

Остальные четыре являются произведениями искусства монументализма, отметил он на Московском урбанистическом форуме.

Эксперты уже приступили к проведению научно-исследовательских и изыскательных работ, передаёт его слова РИА Новости . Они изучат памятники и подготовят проекты реконструкции.

Все необходимые работы профинансируют из городского бюджета.

Ранее News.ru писал, что в Москве началась разработка проекта реставрации комплекса зданий Монетного двора на Никольской улице. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, специалистам предстоит провести архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания и предложить свои решения.