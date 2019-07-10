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Гособвинение на очередном заседании по делу «Нового величия» попросило суд о возможности заново допросить свидетеля Павла Ребровского. Два дня назад в суде при допросе он отказался от признательных показаний, заявив, что всё написал под давлением следствия. На показаниях Ребровского строилась основная линия обвинения.

Сторона защиты выступила против ходатайства прокуратуры. Они назвали новый допрос попыткой давления на свидетеля, а также способом получить нужные для обвинения показания. Ранее News.ru писал о том, что музыканты сняли...