Власти Москвы опровергли данные о посмертном штрафе Доренко
Мария Кузнецова
15:20, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/506881d4-a30d-11e9-8031-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили, что не выписывали штраф за неправильную парковку Сергею Доренко через неделю после его смерти. Инспекторы считают, что приставы возбудили исполнительное производство по давним штрафам журналиста.
Там не штраф, а приставы возбудили производство по давним штрафам ГИБДД и МАДИ. Никто не будет ничего взыскивать, конечно же. Просто прекратят производство, и всё, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МАДИ.
Как писал News.ru, журналиста Сергея Доренко оштрафовали в Москве за неправильную парковку через неделю после его смерти. В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов за Сергеем Доренко значится неоплаченный штраф на 3000 рублей. Исполнительное производство было открыто 24 мая, нарушение Московская административная дорожная инспекция зафиксировала 16 мая, а умер Доренко 9 мая.