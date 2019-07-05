https://static.news.ru/photo/cb9ee078-9f16-11e9-a6aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Объём загрязнения воздуха от выхлопов автотранспорта в Москве снизился с 2010 года более чем на 20%. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Нам удалось за последние восемь лет, несмотря на то, что количество автотранспорта возрастает — если в 2010-м году в городе было 3 млн автомобилей, то сейчас уже около 5 млн — снизить совокупные выбросы от всех передвижных источников на 22%, где-то на 220 тысяч т, — цитирует Кульбачевского РИА Новости .

Выступая на Московском урбанистическом форуме, глава экологического департамента подчеркнул, что почти в два раза удалось снизить выброс в атмосферу вредных веществ, оказывающих влияние на здоровье.

Как писал News.ru, в июне Роспотребнадзор опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране за 2018 год. В документе говорится, что самый высокий уровень загрязнённого атмосферного воздуха был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.