Фестивальные площадки будут открывать в Москве ежегодно

https://news.ru/storage/news/8a778a45303bff1439e18bf34db95fda/7410f96d-7491-4b53-b261-a4c67a40bc19_850.jpg Авилов Александр/АГН"Москва"

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2018 году в Москве было открыто пять больших фестивальных площадок за пределами центра. Чиновник уточнил, что власти намерены делать так каждый год, чтобы москвичи и гости города могли насладиться праздниками недалеко от дома.

Градоначальник отметил, что масштабные праздничные мероприятия состоялись в Бутово, Новокосино, Зябликово, Кузьминках и Митино.

«Каждый год будем создавать в районах по несколько качественных фестивальных площадок, чтобы была возможность побывать на празднике в шаговой доступности», — сказано на сайте мэра.

Ранее News.ru писал, что праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах столицы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движение в центре были сняты досрочно.