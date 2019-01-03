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Фестивальные площадки будут открывать в Москве ежегодно

Авилов Александр/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2018 году в Москве было открыто пять больших фестивальных площадок за пределами центра. Чиновник уточнил, что власти намерены делать так каждый год, чтобы москвичи и гости города могли насладиться праздниками недалеко от дома.

Градоначальник отметил, что масштабные праздничные мероприятия состоялись в Бутово, Новокосино, Зябликово, Кузьминках и Митино.

«Каждый год будем создавать в районах по несколько качественных фестивальных площадок, чтобы была возможность побывать на празднике в шаговой доступности», — сказано на сайте мэра.

Ранее News.ru писал, что праздничные гуляния по случаю встречи Нового года завершились на улицах столицы. В связи с этим, по данным ЦОДД, ограничения на движение в центре были сняты досрочно.


#москва #Фестивали #власть
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