Власти Малайзии хотят сократить уроки ислама в школах

https://news.ru/storage/news/9d810d43aa19132ab1c56477041adada/079878fe-cd90-487f-97d2-8bee97baaf7c_850.jpg Muhammad Shahrizal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявил о необходимости сокращения количества уроков ислама в школах в пользу других наук. По его словам, это позволит лучше подготовить выпускников ко взрослой жизни.

Премьер отметил, что сейчас уроки ислама проходят в школах ежедневно. В результате выпускники из-за недостатка знаний не способны работать в какой-либо иной сфере, кроме религиозной.

Мохамад сказал, что кабмин планирует урезать количество уроков ислама в школьной программе до двух-трёх занятий в неделю. Остальное время должно быть посвящено изучению иностранных языков и других наук.

«Если мы хотим прогрессировать, малайзийцы должны быть хорошо образованными, а не только знать Коран», — цитирует премьера The Straits Times.

Ранее News.ru сообщал о протестах кипрских учителей против образовательной реформы в стране. По мнению педагогов, правительство своими нововведениями лишь разрушит данную сферу.