Власти Малайзии хотят сократить уроки ислама в школах

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявил о необходимости сокращения количества уроков ислама в школах в пользу других наук. По его словам, это позволит лучше подготовить выпускников ко взрослой жизни.
Премьер отметил, что сейчас уроки ислама проходят в школах ежедневно. В результате выпускники из-за недостатка знаний не способны работать в какой-либо иной сфере, кроме религиозной.
Мохамад сказал, что кабмин планирует урезать количество уроков ислама в школьной программе до двух-трёх занятий в неделю. Остальное время должно быть посвящено изучению иностранных языков и других наук.
«Если мы хотим прогрессировать, малайзийцы должны быть хорошо образованными, а не только знать Коран», — цитирует премьера The Straits Times.
Ранее News.ru сообщал о протестах кипрских учителей против образовательной реформы в стране. По мнению педагогов, правительство своими нововведениями лишь разрушит данную сферу.