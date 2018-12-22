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Власти Малайзии хотят сократить уроки ислама в школах

Muhammad Shahrizal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявил о необходимости сокращения количества уроков ислама в школах в пользу других наук. По его словам, это позволит лучше подготовить выпускников ко взрослой жизни.

Премьер отметил, что сейчас уроки ислама проходят в школах ежедневно. В результате выпускники из-за недостатка знаний не способны работать в какой-либо иной сфере, кроме религиозной.  

Мохамад сказал, что кабмин планирует урезать количество уроков ислама в школьной программе до двух-трёх занятий в неделю. Остальное время должно быть посвящено изучению иностранных языков и других наук.

«Если мы хотим прогрессировать, малайзийцы должны быть хорошо образованными, а не только знать Коран», — цитирует премьера The Straits Times.

Ранее News.ru сообщал о протестах кипрских учителей против образовательной реформы в стране. По мнению педагогов, правительство своими нововведениями лишь разрушит данную сферу.


#образование #Малайзия #религия
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