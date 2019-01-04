Власти Магнитогорска просят не делать мемориалы возле дома

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Стихийные мемориалы возле частично обрушившегося в Магнитогорске дома создавать не следует, сказала представитель городской администрации. Это может быть небезопасно.

Их размещение следует согласовывать с управляющей компанией, передаёт её слова РИА Новости. Горящие в них свечи могут привести к возгоранию и создать препятствия для работы служб. Например, сейчас «Водоканалу» один из мемориалов мешает подключать горячую воду.

«И он мешает, им нужно убрать этот мемориал, и рука не поднимается», — добавила она.

Сейчас вокруг здания создано три таких временных памятника. Горожане продолжают нести туда цветы, мягкие игрушки и свечи.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Ранее News.ru писал, что память о погибших жителях Магнитогорска, где обрушился подъезд жилого дома, увековечат с помощью мемориала. На нём будут высечены имена жертв и изображён спасатель МЧС, который несёт на руках найденного под обломками младенца.