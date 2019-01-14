Власти Магнитогорска принимают документы на жильё после ЧП

https://news.ru/storage/news/175ee7dd44e9b3c52d7e96180078bbdd/7379a2cb-0d86-43e5-a7cb-9cdf955f6945_850.jpg EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Повреждённый панельный дом в Магнитогорске

Более 40 человек подали документы на получение новых квартир после взрыва газа в одном из домов Магнитогорска, сообщила начальник управления социальных гарантий и льгот министерства социальных отношений области Любовь Истомина.

По её словам, на приобретение жилья предусмотрены федеральные средства.

«На сегодняшний момент приняты документы от 44 граждан по 29 квартирам», — уточнила она.

Она напомнила, что получить выплату могут собственники жилых помещений либо граждане, у которых остались документы о наследстве или приватизации.

В случае квартир, где кто-то погиб, выплаты будут предоставлены членам семьи, зарегистрированным на 31 декабря постоянно, которые являются родственниками и не обладают другим жильём в Челябинской области.

Истомина отметила, что уведомления о праве на выплату выдаёт управление соцзащиты города.

«Сумма рассчитывается исходя из стоимости 1 квадратного метра в размере 31,7 тысячи рублей», — сообщила она.

Начальник управления добавила, что при расчёте будет учитываться площадь, в отношении которой имеется право собственности, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в Магнитогорске сносят подъезды, которые были разрушены в результате взрыва газа 31 декабря 2018 года. Демонтажем занимается компания, которая сносила телебашню в Екатеринбурге. За ходом работ следит глава Минстроя РФ Владимир Якушев.