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Власти Магнитогорска окажут помощь осиротевшей женщине

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Жительница Магнитогорска Лидия Волченко, которая при обрушении жилого дома 31 декабря потеряла сестру, получит финансовую помощь из областного бюджета.

86-летняя сестра Лидии Мария Лепкова была её единственной родственницей. Волченко рассчитывала на материальную помощь, выделенную для членов семей погибших. По закону такая помощь положена только родителям, детям и супругам пострадавшего или погибшего, поэтому чиновники ответили ей отказом. Тогда Волченко обратилась в администрацию Магнитогорска. Там ей пообещали выделить средства из областного бюджета.

«Заявление Волченко принято и находится в работе», — сообщили в администрации.

Ранее News.ru писал о том, что онлайн-петиция на имя Владимира Путина с просьбой снести дом в Магнитогорске, где произошёл взрыв газа, продолжает активно собирать подписи горожан. На данный момент собрано уже больше 77 тыс.


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