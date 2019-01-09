Власти Магнитогорска окажут помощь осиротевшей женщине

Жительница Магнитогорска Лидия Волченко, которая при обрушении жилого дома 31 декабря потеряла сестру, получит финансовую помощь из областного бюджета.
86-летняя сестра Лидии Мария Лепкова была её единственной родственницей. Волченко рассчитывала на материальную помощь, выделенную для членов семей погибших. По закону такая помощь положена только родителям, детям и супругам пострадавшего или погибшего, поэтому чиновники ответили ей отказом. Тогда Волченко обратилась в администрацию Магнитогорска. Там ей пообещали выделить средства из областного бюджета.
«Заявление Волченко принято и находится в работе», — сообщили в администрации.
Ранее News.ru писал о том, что онлайн-петиция на имя Владимира Путина с просьбой снести дом в Магнитогорске, где произошёл взрыв газа, продолжает активно собирать подписи горожан. На данный момент собрано уже больше 77 тыс.