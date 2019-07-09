https://static.news.ru/photo/96f79712-a230-11e9-a976-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Штрафы за кормление магаданских голубей составят от 2,5 до 5 тысяч рублей. Решение принял глава города Юрий Гришан.

Администрация Магадана уже разместила специальные таблички, которые предупреждают о наказании в случае кормления городских голубей. Жители города высказали своё недовольство тем, что официально нет закона, запрещающего кормление птиц, некоторые активисты планируют написать соответствующее письмо в Кремль.

По данным сотрудников администрации города, указ мэра был связан с тем, что Магадан в этом году отмечает 90-летний юбилей и в дни празднования мэрия устанавливает множество скульптурных композиций и занимается благоустройством, а голуби могут этому помешать.

Ранее жители Москвы обнаружили зелёных голубей. Птиц с ярким изумрудным оперением заметили на северо-востоке столицы. В столичном комитете ветеринарии отметили, что подобный цвет птиц неестественен для столичного региона, писал News.ru.