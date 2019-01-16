Власти: квартир для расселения магнитогорского дома нет

https://news.ru/storage/news/2f94f023d0c76ca2a84a02e5b4962d56/cbb84f3e-8c88-42ae-9068-8d7c732afa78_850.jpg Валерий Матыцин/ТАСС

Квартир для того, чтобы расселить всех жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске, в настоящее время нет. В новой недвижимости нуждаются жители 623 квартир многоэтажки, пострадавшей от взрыва бытового газа в канун Нового года.

«Такого количества свободных квартир в Магнитогорске прямо сейчас нет. Скорее всего, придётся строить. Механизм реализации поручения сейчас будет прорабатываться. Одно могу сказать точно: есть поручение президента — будем выполнять!» — сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль в беседе с URA.RU.

Позже губернатор региона Борис Дубровский заявил, что для полного расселения дома понадобится год. Он поручил правительству и мэру города разработать оптимальный способ переселения всех жильцов, передаёт Telegram-канал «Молнии Дубровского».

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин предложил главе области полностью расселить здание, повреждённое взрывом газа.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.