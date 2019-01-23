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Власти Кузбасса удивились голодным обморокам в школах

Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Руководство Кемеровской области назвало сомнительной информацию о голодных обмороках в школах. Такие данные приводил детский омбудсмен Дмитрий Кислицын на сессии регионального парламента.

«Удивило, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не поднял педагогическую общественность, а выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — приводит областная администрация слова замгубернатора региона Елены Пахомовой.

Губернатор Сергей Цивилев поручил проверить информацию о проблемах с питанием в школах, информирует «Ридус».

Ранее News.ru писал о том, что, по словам классных руководителей, у некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра и дать с собой 50 рублей, чтобы заплатить за школьный обед, говорил Кислицын. Он подчеркнул, что такая ситуация особенно характерна для сельских школ и детей, которых привозят в школы из посёлков. Он обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей.


#дети #школы #обморок #Кемеровскаяобласть
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