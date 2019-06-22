https://static.news.ru/photo/18e7848c-94b5-11e9-a227-fa163e074e61_1024.jpg Фото: unsplash.com

Крымским туристам не стоит в ближайшее время совершать поездки в Грузию из-за нестабильной политической ситуации в стране, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

При этом он отметил, что власти полуострова всегда выступали за развитие внутреннего туризма.

Тем гражданам, которые хотели ехать на отдых в Грузию, стоит притормозить, потому что это будет неправильно после оскорбительных заявлений в адрес России, и небезопасно, — отметил Черняк.

Он выразил надежду, что грузинские власти осознают — россияне не несут никаких угроз гражданам страны. Также председатель комитета отметил, что агрессивная политика по отношению к РФ вызовет лишь упадок туристической отрасли Грузии, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее в Ростуризме сообщили, что порядка 1,5 тысячи граждан России находятся в Грузии по линии туроператоров.