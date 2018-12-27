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Власти Крыма ответили на проукраинское заявление Лолиты

Лолита Милявская Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лолита Милявская

общество [ версия для печати ]

Первый вице-спикер Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление певицы Лолиты Милявской о полуострове. Артистка назвала Крым украинским.

«Мы так понимаем, что для неё Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», — сказал вице-спикер.

Ефим Фикс также намекнул, что теперь жители Крыма не будут больше так радушны к знаменитой певице, информирует РИА Новости.

Лолита Милявская в своём интервью YouTube-каналу «КрючокTV» заявила, что полуостров для неё остаётся украинским. Лолита объяснила это тем, что выросла на Украине, но она не готова вмешиваться в политические игры. Для неё стало большой неожиданностью закрытие ей въезда на Украину. Причиной стало посещение Лолитой Крыма, при этом для украинцев важно, что певица въехала на полуостров со стороны России. Артистка называла себя пацифистом, однако инцидент с запретом въезда очень её огорчил, так как заставил потерять много личного времени.

Ранее News.ru писал о том, что Лолита уже оказывалась в центре скандала, связанного с Крымом. Организаторы гастролей подали на Лолиту в суд за то, что та не явилась на собственный концерт.


#украина #россия #крым #лолита
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