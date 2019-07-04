https://static.news.ru/photo/07f9fa86-9e6c-11e9-b1d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/Gerhard Zwerger-Sch/Global Look Press

«Глэмпинг» начнёт свою работу в Крыму, рассказал региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко. По его словам, проект гламурного кемпинга находится в проработке.

Он отметил, что подобные заведения появляются даже в центре Москвы, где асфальт на парковках просто закрывают искусственным газоном.

Сейчас есть один отдельный проект по «глэмпингу». Это объединение гламура и кемпинга, — заявил он в эфире радиостанции « Спутник в Крыму ».

Жители желают жить ближе к природе, но со всеми удобствами, добавил политик. На подобные проекты при адекватной цене, уверен он, будет наблюдаться большой спрос.

Ранее News.ru писал, что Министерство культуры составило список самых экологичных объектов для туризма. Всего были проанализированы 123 места, но только 66 из них соответствуют ГОСТам. Фаворитом ведомства стал Байкальский государственный заповедник.