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Власти китайского города объявили Рождество вне закона

Yu Fangping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Запрет на проведение рождественских мероприятий в общественных местах и демонстрацию связанных с этим праздником украшений введён в китайском городе Ланфан. Соответствующее решение принято местными властями.

Чиновники распорядились взять под контроль пропаганду религии и в случае обнаружения таких мероприятий своевременно докладывать о них и вести наблюдение. При этом городские власти не уточнили, пропаганду какой именно религии они считают недопустимой, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

Официально католическое Рождество в Китае не отмечают, однако в конце декабря во многих городах страны можно видеть соответствующую праздничную атрибутику, уточняет «Свободная пресса».

Ранее News.ru сообщал о том, что в подмосковном Архангельском подготовлена большая программа к празднованию католического Рождества. Зрители увидят выступления музыкантов и диджеев, научатся готовить глинтвейн и медовуху, отведают европейских блюд из ресторанов, смогут покататься с горок и посетить выставку собак. 


#китай #религия #рождество
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