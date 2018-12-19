Власти китайского города объявили Рождество вне закона

https://news.ru/storage/news/e074950641a0c14da85e5278e51342e1/845f99b4-0ea4-40ce-9b41-54926a2ba668_850.jpg Yu Fangping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрет на проведение рождественских мероприятий в общественных местах и демонстрацию связанных с этим праздником украшений введён в китайском городе Ланфан. Соответствующее решение принято местными властями.

Чиновники распорядились взять под контроль пропаганду религии и в случае обнаружения таких мероприятий своевременно докладывать о них и вести наблюдение. При этом городские власти не уточнили, пропаганду какой именно религии они считают недопустимой, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

Официально католическое Рождество в Китае не отмечают, однако в конце декабря во многих городах страны можно видеть соответствующую праздничную атрибутику, уточняет «Свободная пресса».

Ранее News.ru сообщал о том, что в подмосковном Архангельском подготовлена большая программа к празднованию католического Рождества. Зрители увидят выступления музыкантов и диджеев, научатся готовить глинтвейн и медовуху, отведают европейских блюд из ресторанов, смогут покататься с горок и посетить выставку собак.